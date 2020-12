Quand on lui en parle, Cristian Benavente se souvient très bien de ce match du 5 novembre 2017. Ce jour-là, au Bosuil, le Péruvien dégoûte à lui tout seul les Anversois, inscrivant un doublé pour Charleroi, alors au sommet de la Pro League. "Cela reste un des bons souvenirs avec le Sporting", se souvient le Péruvien.

Plus de trois ans plus tard, le joueur de 26 ans s’apprête à voir les rôles s’inverser. Avec le maillot anversois, il affrontera ses anciennes couleurs, qu’il avait quittées en janvier 2019 pour rejoindre l’Égypte. À l’Antwerp, il y a fort à parier qu’on n’a pas oublié le doublé de l’attaquant, qui avait été la cible de projectiles, dont une boîte de conserve, à l’issue de son second but. "Cela avait un peu chauffé avec les supporters", souffle-t-il. "Je n’en ai pas trop reparlé avec eux, d’autant que je ne comprends pas le néerlandais (sourire)."

Parti s’exiler en Égypte puis revenu en Europe du côté de Nantes, Cristian Benavente est arrivé au Bosuil pour retrouver son niveau. Le niveau qui était le sien du côté de Charleroi, un club qui compte toujours autant pour lui…

Cristian, quel sentiment cela vous procure de retrouver votre ancienne équipe ce dimanche ?

(...)