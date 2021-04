La saison de Charleroi se termine juste au moment où celle du Sénégalais commence, lui qui est monté au jeu contre Gand le week-end dernier pour ses premières minutes depuis sa blessure subie en novembre dernier.



Depuis les tribunes ou devant sa télévision, Cristophe Diandy a assisté aux prestations de ses coéquipiers, comme il nous l'a confié dans une interview ce vendredi. "C’était frustrant de voir les résultats se dégrader sans pouvoir donner un coup de main. Est-ce un pas en arrière pour le club ? Non, je ne pense pas. Ces dernières saisons, on a participé aux playoffs 1 ou à la finale des playoffs 2. Ici, l’objectif était aussi de se qualifier pour le top 4. C’est frustrant, mais on n’est pas les seuls à louper ces Champions playoffs. Je ne pense pas que ce soit un pas en arrière, juste une saison sans…"



