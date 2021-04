Cela fait environ un mois que le milieu de terrain était prêt à refouler les pelouses de D1. Cristophe Diandy, blessé en novembre 2019, a toutefois dû attendre le déplacement à La Gantoise pour recevoir quelques minutes. "À 2-0 ou à 3-0, je pensais que le coach ferait monter des attaquants, donc je ne m’attendais pas à jouer. Puis, à 4-0, il m’a fait signe. Cela m’a fait plaisir mais les circonstances n’étaient pas très favorables, avec le score."

Un soulagement. D’autant plus que la Covid-19 a aussi retardé son retour, vu l’annulation du championnat en réserve. "Je n’ai joué que des matchs amicaux. Et il me fallait absolument ce rythme pour prétendre à l’équipe première. Physiquement, il y a encore du boulot, mais je n’ai plus peur."



(...)