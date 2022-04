Mardi 15 mars, vers 10 h. Marchienne-au-Pont. Le ciel gris ne dénote pas au-dessus de ce site chargé d’histoire, entre le récent rond-point de la rue de Mons et la Sambre, où, dès 1834, la société Aciéries et Minières de la Sambre Nord (AMS Nord) y installa des hauts-fourneaux et fours à coke, jusqu’en 1970.

"Depuis 2006, un centre de traitement des scories (NdlR : résidus métallurgiques) issues de l’industrie sidérurgique occupe une grande partie du site", rappelait en septembre 2021 la Société publique d’aide à la qualité de l’environnement (SPAQuE).