Belge, athlétique, jeune mais disposant déjà d’une certaine expérience : Daan Heymans cochait toutes les cases pour renforcer l’entrejeu carolo cet hiver. À 22 ans, six mois après son passage de Waasland-Beveren à Venise - où il ne s’attendait pas à découvrir la Serie A -, le milieu de terrain formé à Westerlo revient en Belgique avec l’idée de prouver qu’il n’a pas perdu son temps en Italie. Il a dix-huit mois pour le démontrer à Charleroi… quand il aura récupéré la plénitude de ses aptitudes physiques.

Daan, est-ce un échec d’être déjà de retour en Belgique ?

"Non parce qu’à la base, je suis parti à Venise pour la Serie B. J’avais déjà signé quand le club a été promu (NdlR : en remportant les barrages contre Cittadella). Pour tenir la route, il a transféré de très bons joueurs dont Ampadu (prêté par Chelsea), récemment Nani (ex-Manchester United) et Cuisance (prêté par le Bayern Munich). La concurrence était très grande. Malgré tout, j’ai commencé contre Naples, j’ai donné un assist contre Cagliari, marqué un but en Coupe d’Italie… Bref, j’ai connu de beaux moments et pris de l’expérience. Mais ces derniers mois, je n’ai plus reçu beaucoup de temps de jeu et il me fallait sans doute une nouvelle étape. Charleroi en est une."

Avec le recul, auriez-vous préféré que Venise reste en Serie B ?