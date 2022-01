C'était dans l'air, c'est désormais officiel ! Daan Heymans est un nouveau joueur du Sporting de Charleroi.

Dans un communiqué, le club zèbre indique que le milieu offensif est prêté par Venise pour un an et demi dans le club d'Edward Still.

Passé par Waasland-Beveren, le nouveau numéro 18 du Sporting a disputé sept rencontres de Serie A avec le club italien.