Longtemps, très longtemps, jusqu’au crépuscule de cette fenêtre du mercato estival, ils ont guetté, fabulé, prié. Les supporters carolos, pour la plupart, désiraient un attaquant supplémentaire, un "tueur", pour clôturer des transferts jusqu’ici réussis et équilibrés, mais leur souhait n’a pas été exaucé. Charleroi n’a finalement pas transféré de 9.

Il en a pourtant bien été question et le dilemme régnait encore dans les bureaux du Mambourg, mardi soir. Plusieurs pistes étaient scrutées, mais Fall et Bedia sont restés au bercail, et il était dès lors hors de question de signer un offensif en plus. Pour au moins deux raisons : la direction croit en l’effectif actuel et Edward Still veut travailler avec un effectif plus restreint.