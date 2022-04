À leur arrivée à Charleroi, Bayo et Badji manquaient tous les deux de rythme et de confiance. Mais à l’inverse de son compère sénégalais avec qui il covoiture parfois en provenance de Waterloo, l’Ivoirien, lui, marque des buts. Bayo en a déjà inscrit 7 en 12 matchs. Un ratio enviable malgré des prestations encore irrégulières. Et qui provoquent un certain dilemme, en interne : vaut-il la clause d’achat intégrée à son prêt et le salaire aux normes gantoises qui va avec elle ?

Il sera bientôt l’heure de se mettre autour de la table. "C’est à la direction de peser le pour et le contre", répond Dante Brogno, buteur légendaire du Sporting. "De toute façon, il faudra quelqu’un à côté de lui, de la concurrence. Depoitre a prolongé à Gand, mais c’est le genre de profil que j’adore et que j’aurais bien vu à Charleroi."

Il ne s’inscrirait pourtant pas vraiment dans la philosophie développée par Edward Still. Brogno prend la défense de Bayo : "C’était un pari. Charleroi a pris un risque. Quand tu débarques dans un nouveau club sans avoir beaucoup joué précédemment, ce n’est pas simple. Il a fallu un peu de temps pour que Bayo trouve ses repères mais il a vite été titulaire parce que l’attaque carolo n’était pas riche. Beaucoup de choses ont rapidement reposé sur ses épaules. Badji a un peu plus de temps."

Pour "Capitaine Crochet", la direction devra agir et se positionner avec ambition durant le mercato estival. "Charleroi a joué avec le feu cette saison ; il s’en est fallu de peu pour qu’il loupe même les Europe playoffs. Il ferait mieux d’aller chercher un attaquant confirmé cet été s’il veut jouer quelque chose la saison prochaine."