"Waw ! Pour moi, c’est comme si c’était hier…" Quand on lui rappelle qu’il a mis fin à sa carrière il y a tout juste 20 ans, le 1er avril 2001, Dante Brogno est plus que surpris.

Le Carolo de 54 ans n’a pas vu le temps passer depuis qu’il a raccroché les crampons, lors d’un duel face au Standard. "Quand le temps passe vite, c’est qu’on prend du plaisir !"

L’actuel entraîneur des Francs Borains (Nationale 1) est un Zèbre comme on n’en fait plus. Carolo de naissance, le frère aîné de Toni n’a porté que le maillot noir et blanc durant sa carrière, de 1986 à 2001.

De nombreuses années de bonheur sur les terrains que l’ancien attaquant a accepté de passer en revue avec nous.

Bon anniversaire, Dante !



(...)