Telles les vagues balayant le sable, les traces du bref passage de Yunus Bahadir à Charleroi sont déjà effacées. Le Belge (19 ans), arrivé de Genk en janvier 2021, n’a pas convaincu au Sporting. Six mois, pas une minute de jeu, un changement d’entraîneur et un moral à zéro. Aujourd’hui, l’ancien international (des U16 aux U19) veut se relancer chez les Espoirs du PSV, en D2 néerlandaise. Depuis Eindhoven, il raconte et justifie sa trajectoire sinueuse. Il avance aussi des circonstances atténuantes et confirme son regain d’ambition.