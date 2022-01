Au sortir d’un trois sur douze doucement inquiétant, le Sporting tenait à stopper l’hémorragie face à un concurrent direct au classement.

La première impression a duré nonante minutes. Celle qui promettait un match de patience, de rigueur et de sang-froid entre deux équipes aux attaques décimées ; et dont la consigne première semblait être d’attendre l’erreur de l’autre. Surtout, ne pas encaisser. Cela s’est ressenti sur le rythme de jeu. "J’ai vu de meilleurs 0-0 que celui-ci, mais des pires aussi", résumait Hein Vanhaezebrouck. "Avec autant d’absents, on a fait le choix de jouer différemment. Les deux équipes ont cherché le petit but pour forcer l’autre à sortir. On a eu des occasions, et j’aurais signé à deux mains pour gagner 0-1 malgré un pauvre spectacle…"

(...)