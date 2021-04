Cela fait désormais trois semaines que les Zèbres n'ont pas joué de rencontre officielle. Après le nul arraché contre le Club Bruges, Charleroi a vu sa rencontre face au Beerschot être reportée (à ce mercredi 7 avril) en raison d'une vague de contamination au Covid-19 au Pays Noir.

Cette semaine, les choses sont doucement revenues dans l'ordre avec le retour des joueurs et des membres du staff placés en quarantaine. Une bonne nouvelle dans l'optique du match important de ce dimanche face à Mouscron (20h45). "Nous avons connu une période un petit peu difficile avec des membres du staff et des joueurs malades, explique Karim Belhocine, l'entraîneur de Charleroi. Mais petit à petit, tout rentre dans l'ordre. Nous devons jongler avec le retour de certains joueurs qui ont été positifs tout en gardant à flot ceux qui sont restés négatifs. Il faut trouver le juste équilibré entre ceux qui seront prêts dès dimanche et d'autres qui pourraient prendre le relais ensuite. C'est une gestion particulière mais qui peut mettre en avant la force de notre collectif."

Les Zèbres joueront trois rencontres en six jours, à commencer par ce duel face à une équipe classée à la seizième place. "Mouscron est une équipe accrocheuse qui aura faim car elle joue pour sa survie en D1A, avance le T1 carolo. Mais nous aussi allons jouer pour notre survie. Ce ne sera pas quitte ou double mais ce sera un match très important si nous voulons accrocher les playoffs. C'est notre finale, notre première finale."

Pour cette rencontre, Belhocine ne pourra pas compter sur les services de Willems, Nkuba, Malungu et Benavente, tous les quatre blessés. Goranov et Diandy reviennent eux doucement dans le circuit, reste à voir s'ils feront partie de la sélection qui sera communiquée ce samedi. "Diandy a joué une mi-temps mardi, avance Belhocine au sujet du match amical face à Seraing remporté 1-0. On voit qu’il est sur le retour. Goranov a aussi joué mardi, plus que Diandy. Il est en train d’enfin faire des grands pas vers un retour. Il avait un problème de mobilité mais cela s’améliore de manière exponentielle."

A noter enfin que Ryota Morioka devrait faire son grand retour dans la sélection carolo ("Sa blessure a été plus longue que prévue mais il sera prêt pour être dans la sélection, on verra s'il sera apte à commencer") et qu'un nouveau cas de Covid a été détecté au Pays Noir : le quatrième gardien Ilias Moutha-Sebtaoui a été testé positif et placé en quarantaine.