Finalement, Charleroi aura vécu une première encourageante vu le contenu proposé, malgré un résultat négatif.



Le week-end prochain, les Carolos accueillent le Fémina White Star qui évolue aussi pour la première fois en Super League. Les Woluwéennes se sont inclinées ce vendredi soir à domicile face à Zulte Waregem (1-2). De bon augure en vue d'une première victoire zébrée cette saison ? Réponse vendredi...



C'est une première historique qu'a connue l'équipe féminine du Sporting Charleroi ce vendredi soir, une équipe partie de zéro et créée il y a quelques mois seulementPrésentes en Women's Super League, la plus grande division du football féminin, les filles de Tiziano Rutilo se déplaçaient à Genk pour leur entrée en matière en championnat.Et les choses ont plutôt bien débuté avec l'ouverture du score zébrée après 10 minutes de jeu suivie d'une égalisation limbourgeoise évitable. Les joueuses du Sporting parvenaient à tenir le score du match nul jusqu'à la 70e minute avant de flancher et de voir les Genkoises inscrire deux buts dans la foulée.