Le verdict est tombé samedi soir, sur la pelouse de la Gantoise : Charleroi ne participera pas aux playoffs. Actuellement douzièmes, les Zèbres verront leur saison se terminer ce samedi au bout d'un match sans enjeu face à Eupen.

"Pour moi, il y a un enjeu car ce n'est pas la même chose de terminer une place plus haut ou plus bas, avance Karim Belhocine. C'est important pour le club et le calcul du classement sur les 5 dernières années mais aussi pour les supporters. Et pour les joueurs, c'est important de dire qu'on part sur une victoire."



Pour cette rencontre, Karim Belhocine ne pourra pas compter sur les services de certains Zèbres. "Morioka et Benavente sont encore blessés, Bahadir a un problème au genou. Descotte a lui repris les entraînements en début de semaine."

Le T1 carolo a par contre annoncé un changement dans son onze par rapport à la rencontre face à la Gantoise. "Nico Penneteau sera titulaire. Pourquoi ? Parce qu'il le mérite. Il a été très professionnel, il a été très Nicolas Penneteau (sourire). C'est important pour nous tous de le revoir sur le terrain."



Jules Van Cleemput, de son côté, est suspendu mais est aussi positif au Covid-19. Ilias Moutha-Sebtaoui est lui sorti de quarantaine.



Karim Belhocine a enfin eu un mot pour les supporters. "Je comprends que les supporters soient déçus après la très bonne saison de l'année dernière. Il y a de la déception qui est normale et qui engendre de la frustration. La situation avec le Covid-19 fait aussi qu'ils n'ont pas pu être présents dans le stade pour nous secouer ou nous encourager quand il le fallait. Sportivement, nous n'avons pas apporté ce qu'on devait et il est donc normal qu'ils soient déçus."