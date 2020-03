Charleroi a réussi à maintenir son niveau de jeu durant les nonante minutes, cette fois-ci.

Des Carolos surprenants ! Lors de leurs trois derniers déplacements, ils ont à chaque fois vu leurs plans être contrariés, face aux ténors du championnat, qui plus est. À l’Antwerp, ils ont encaissé dans le premier quart d’heure (14e). Dans la Venise du Nord, ce but est tombé après trente secondes seulement et il aurait dû être invalidé pour une faute au préalable. À la Ghelamco Arena, c’est la blessure de Steeven Willems, évacué sur civière, qui a obligé Karim Belhocine à modifier sa défense, pourtant si performante.