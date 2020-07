Jour J-12. Dans moins de deux semaines, Charleroi ouvrira la saison en se déplaçant au Club Bruges. Une affiche qui aura déjà son importance pour donner un bon élan à l’équipe.

Mais à l’aube du championnat, quelques doutes et interrogations sont présents au Pays noir. Les matchs amicaux ne rassurent pas plus que cela. Le temps presse ; le staff et la direction en sont bien conscients.

(...)