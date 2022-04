Les supporters visiteurs ne se sont pas rassemblés au lieu prévu par la police, mais sur le parking d'un supermarché. De là, ils se sont rendus en cortège vers le stade. Quelques incidents sont à déplorer avant et après le match mais la police est parvenue à éviter l'escalade.

Samedi soir, le programme de la première journée des Play-Offs 2 opposait le KV Malines au Sporting de Charleroi. Normalement, les supporters visiteurs doivent se garer sur la Ziekenbeemdenstraat où se trouve une entrée du stade. Mais quelque 300 supporters ont décidé de se garer sur le parking d'un supermarché situé sur la Liersesteenweg, avant de se rendre au stade à pied.

"Ce cortège sur la voie publique a créé une situation dangereuse pour les supporters et provoqué un embouteillage", détaille Dirk Van de Sande, porte-parole de la zone de police Malines-Willebroek. La police malinoise a pris la décision, en concertation avec les policiers carolos présents, d'accompagner le groupe via un itinéraire piéton le long de la Vrouwvliet. La situation a toutefois failli dégénérer aux abords du stade.

"Alors que le cortège était quasi arrivé au stade, une brève mais vive confrontation a eu lieu entre les supporters de Malines et de Charleroi", ajoute M. Van de Sande. "Des bouteilles, des engins pyrotechniques et des fumigènes ont été lancés de part et d'autre. La police a dû faire usage de spray au poivre et de matraque. Un supporter a été mordu par un chien de la police."

Après le match, la police a de nouveau escorté les supporters jusqu'à leurs véhicules.

Plus tard dans la soirée, quelques rixes entre supporters ont encore éclaté dans le centre-ville, la police parvenant à nouveau à éviter l'escalade.