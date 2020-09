La dernière rencontre à domicile de Charleroi avec ses supporters était une véritable fête, avec la victoire début mars lors du choc wallon contre le Standard (2-0). Plus de six mois plus tard, le match face au Beerschot organisé le vendredi 18 septembre devrait lui aussi donner le sourire à de nombreux fans zébrés. Et pour cause : le club carolo a reçu le feu vert pour le retour progressif du public dans son stade pour la 6e journée de Pro League qu’il jouera à domicile.