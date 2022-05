Le Sporting a enfin décroché sa première victoire dans ces Europe playoffs, samedi face à Malines (3-2), bien que Edward Still estimait qu’il s’agissait "de la moins bonne première mi-temps des playoffs". Un match ouvert, débridé, plaisant par son scénario, mais pas d’un très haut niveau. Cette victoire porte le bilan final des Carolos à 30 points sur 60 à domicile, cette saison. À une journée de la fin des EPO, Charleroi a dépassé Malines et pris la septième place. Important pour le coefficient. Et un peu pour les finances puisqu’une septième place offre grosso modo 200 000 euros de plus que la huitième.



(...)