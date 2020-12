Il y a des matchs a priori anodins qui peuvent jouer un rôle majeur dans une carrière de footballeur. Pour Rémy Descamps, ce pourrait bien être celui contre Waasland-Beveren, il y a treize jours. Ce soir-là, après 565 jours passés dans l’ombre de Nicolas Penneteau, le portier français reçoit enfin sa chance.

Avant d’à nouveau recevoir la confiance du staff carolo face à Courtrai puis à Saint-Trond. Et d’ainsi lancer pleinement sa saison voire même sa carrière, après une formation au PSG et des prêts à Tours et Clermont.

