Pas de Vakoun Bayo (prêté par Gand), et pas d’Anthony Descotte pour le match important de ce samedi face aux Buffalos. Le jeune attaquant carolo souffre de la cheville droite. Une blessure encourue lors d’un duel à l’entraînement mercredi. On l’a vu quitter le stade en béquilles ce vendredi en début d’après-midi.

"On attend le diagnostic médical précis mais c’est encore très douloureux. Il sera out aussi pour les deux matchs de la semaine prochaine (NdlR : Courtrai mardi et Saint-Trond vendredi)", a annoncé l’entraîneur Edward Still, qui se retrouve démuni en attaque puisque Nicholson est parti et que Bedia va bientôt l’imiter. Bien sûr, Gholizadeh, Zaroury et le nouveau Petkevicius se tiennent prêts, mais aucun n’est un véritable avant-centre de formation.

Still commente : "On va devoir faire preuve de créativité pour créer une animation offensive capable de déstabiliser Gand. On est conscient de l’ampleur du défi. Gand réalise une super saison en parvenant à gérer la Coupe d’Europe, la Coupe de Belgique et le championnat. Mais on est déterminé à tourner la page des derniers matchs et à se remettre sur le bon chemin."

Au milieu de ces couacs, il y a tout de même une bonne nouvelle. C’est le retour d’Adem Zorgane, plus tôt que prévu, après l’élimination précoce de l’Algérie dès la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des nations, jeudi soir. "Adem devrait rentrer en Belgique samedi matin. Il s’est bien entraîné durant la compétition (NdlR : sans jouer) et c’est quelqu’un de très pro. Il ne sera pas titulaire mais le fait de pouvoir l’avoir sur le banc sera une bonne chose pour tout le monde."

La sélection : Kamara, Chiacig, Van Cleemput, Knezevic, Andreou, Wasinski, Bessilé, Ozornwafor, Boukamir, Benchaib, Zorgane, Morioka, Ilaimaharitra, Kayembe, Donnez, Gholizadeh, Nkuba, Petkevicius, Zaroury.

Absents : Tchatchoua (suspendu), Desprez (Covid), Koffi (Can), Willems, Zedadka, Lutte, Descotte (blessés), Bayo (appartient à Gand), Ferraro, Lokembo (choix).