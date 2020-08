Le capitaine des Zèbres va jouer son 150e match en championnat ce week-end.

Ce samedi, à Bruges, le capitaine des Zèbres Dorian Dessoleil va fêter son 150e match en championnat. Une bonne occasion de faire le bilan de ses années en noir et blanc, lui pour qui tout a commencé le 20 octobre 2012, en déplacement au Lierse…

Sa première titularisation

"Je devais partir une semaine avec l’école et le coach m’avait clairement expliqué que je devais rester. Je me sentais bien dans mon match malgré une pointe de stress. Et puis il y a eu cette action qui mène à mon exclusion à la 35e minute de jeu. Pour moi, cela ne méritait pas la rouge. Je retiens aussi qu’il s’agissait d’un match très important dans la lutte pour le maintien et que nous avions finalement gagné."



(...)