Dessoleil et Charleroi ont eu chaud face à Westerlo : "Nous savions que nous n'allions pas pouvoir jouer notre football" Charleroi François Garitte © BELGA

Les Zèbres ont eu chaud mercredi face à Westerlo.



But ou pas but ? A l'issue du duel entre Charleroi et Westerlo, les discussions étaient vives au sujet d'une phase de jeu litigieuse tombée en seconde période. Quelques minutes après le retour des vestiaires, les Campinois envoient un ballon sauvé devant (ou derrière ou sur) la ligne par Dorian Dessoleil. Une phase qui a fait bondir le staff de Westerlo. Le compte Twitter du club s'est même fendu d'un message sur le sujet, accompagné d'une capture d'écran : "Charleroi passe au prochain tour mais est chanceux que l'arbitre ait oublié un goal évident." (...)