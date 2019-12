En déplacement au Canonnier ce samedi soir, le Sporting Charleroi n’a pas perdu que deux points dans la course aux playoffs 1 face à un adversaire solide mais prenable. Il a aussi perdu Dorian Dessoleil qui a reçu son cinquième carton jaune synonyme de suspension pour la dernière sortie des Zèbres ce vendredi soir face à Ostende. "Je suis très déçu de prendre cette carte car je fais une faute sur le match et l’arbitre sort le jaune…", explique Dorian Dessoleil, fautif sur Perica en tout début de seconde mi-temps à l’entrée du rectangle carolo. "C’est sa décision… L’arbitre me dit que j’arrive avec le pied en retard alors que c’est l’adversaire qui me rentre dans le bras. C’est une grosse déception pour moi."

(...)