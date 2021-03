Ali Gholizadeh a joué ce mardi une rencontre amicale face à la Syrie. Et le Carolo s'est plutôt bien illustré avec deux assists, dont un sur corner, lors de la victoire face à la Syrie (3-0).

Déjà qualifié pour la CAN, le Sénégal affrontait lui le Swaziland. L'occasion pour Mamadou Fall de recevoir ses toutes premières minutes de jeu avec son équipe nationale. Le Zèbre est monté au jeu à huit minutes de la fin du match. Les Sénégalais ont arraché le point du match nul dans les arrêts de jeu, grâce à l'ancien Anderlechtois Cheikhou Kouyaté.

Lundi, la RDC déjà éliminée dans la course à la Coupe d'Afrique des Nations a battu la Gambie (1-0). Jordan Botaka est monté au jeu à la 65e minute de jeu.Enfin, grosse déception du côté de Madagascar : sans Marco Ilaimaharitra, resté à Charleroi en raison du Covid, les Malgaches n'ont pas su faire mieux qu'un partage face au Niger (0-0) pourtant déjà éliminé. Alors qu'une victoire lui aurait permis de se qualifier pour la CAN, l'équipe de Nicolas Dupuis finit troisième de son groupe, derrière la Côte d'Ivoire et l'Ethiopie, et ne participera pas à la grande compétition africaine lors de laquelle la nation avait brillé en 2019.