Victimes de coups directs, Andreou et Van Cleemput sont incertains. "On ne prendra aucun risque. Un joueur doit être à 100 % pour ne pas devoir calculer", a dit Still. Tchatchoua se tient prêt. Ménagés en semaine, Nicholson et Gholizadeh devraient être aptes.



Govea a réintégré le groupe la semaine dernière. "Charleroi est une très bonne équipe mais on se doit de gagner", a déclaré Francky Dury.



Le onze probable de Zulte: Bostyn, De Bock, Pletinckx, Humphreys, Hubert, Sissako, Sormo, Vigen, Faxera, Gano, Vossen

Le onze probable de Charleroi: Koffi, Gillet, Dessoleil, Knezevic, Kayembe, Morioka, Zorgane, Van Cleemput, Gholizadeh, Zaroury, Nicholson





Suivez la rencontre en direct commenté dès 16h: