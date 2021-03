Le 24 janvier 2021, il reste 18 minutes à jouer dans le choc wallon. Moment choisi par Karim Belhocine pour sortir Modou Diagne et le remplacer par Marco Ilaimaharitra. Sans le savoir, le Sénégalais met un terme prématuré à son aventure zébrée.

Car dans la foulée, celui qui a encore pris place sur le banc trois jours plus tard face à OHL a appris qu’il n’avait plus sa place dans l’équipe. La raison ? Ses dernières prestations de moins bonne facture.

Dans le même temps, le Sporting fait venir Ognjen Vranjes et Cédric Kipré lors du mercato, augmentant quantitativement et qualitativement la concurrence en défense centrale. Les jeunes Levi Malungu et Reda Akbib dépassent même Diagne dans la hiérarchie, le faisant complètement tomber aux oubliettes.

(...)