Le Sénégalais avait été mis à l'écart après le test positif de Fall.

Modou Diagne a été testé négatif au Covid-19, annonce le club du Sporting Charleroi. Le joueur de 26 ans, qui était revenu du Sénégal avec son compatriote Mamadou Fall testé positif au coronavirus (et placé en quarantaine en Belgique), avait été mis à l'écart par précaution. Après avoir été testé négatif, il a pu rejoindre les Zèbres en stage à Kamen, en Allemagne.



De son côté, Mamadou Fall a donné de ses nouvelles sur son compte Instagram. "Je fais cette vidéo suite aux informations au sujet de mon état de santé", explique l'ailier droit. "A mon retour du Sénégal, j'ai été testé négatif. Quatre jours après, on m'a retesté et c'est là qu'ils m'ont dit que j'étais positif au Covid-19. Je me porte bien, je suis le traitement et je réalise mes entraînements à distance. Je dois respecter une semaine de mise à l'écart des autres mais je suis bien dans ma peau et je n'ai aucune douleur."

L'autre Zèbre atteint du coronavirus est Younes Delfi, revenu d'Iran. Il respecte lui aussi une quarantaine stricte.