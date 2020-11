Un an de courage, d’abnégation et de patience ! Cristophe Diandy entrevoit le bout du tunnel, douze mois après sa grave blessure encourue au genou droit face à Malines, adversaire ce vendredi soir du Sporting. Et l’action impliquait Jules Van Cleemput… aujourd’hui à Charleroi. "Cette rencontre face à Malines, je n’y fais pas particulièrement attention. Et pour Jules, on en a reparlé, c’est un chouette gars, avance le milieu de terrain. Il est directement venu me voir, alors que les autres l’embêtaient avec ça. Moi, je l’ai rassuré. Je lui ai dit que c’était un accident."