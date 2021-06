Le milieu de terrain sénégalais est en fin de contrat et ne sera pas prolongé.

On pouvait s’y attendre mais c’est une fameuse page qui se tourne au Sporting. Arrivé au club en 2012, Cristophe Diandy le quittera le 30 juin prochain, à la fin de son contrat, après huit saisons en zèbre.

Le Sénégalais, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou en novembre 2019, s'était vu offert un an de contrat supplémentaire à l'été 2020 pour lui permettre de se soigner, mais il a vécu plusieurs rechutes et a mis plus de temps que prévu pour revenir.

A 30 ans, il va tenter de retrouver un nouveau défi et du temps de jeu ailleurs.