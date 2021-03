Ils sont nombreux à être en fin de contrat en juin ou prêtés jusqu’en fin de saison.

Dix-neuf : c’est le nombre de Zèbres qui verront leur contrat se terminer en juin de cette année. Si certains peuvent aborder les prochaines semaines sereinement, d’autres se posent inévitablement des questions sur leur avenir à court terme. Qui devrait être prolongé ? Qui pourrait quitter le navire carolo dès cet été ? Éléments de réponses.

Guillaume Gillet a fêté ce mardi son 37e anniversaire mais tient encore plus que jamais la forme. Celui qui n’a raté que deux matchs de championnat vient d’enchaîner dix-sept titularisations de suite et démontre semaine après semaine son importance dans l’équipe. Selon toute vraisemblance, l’histoire d’amour entre le milieu de terrain et le Sporting ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin.



(...)