En toute fin de mercato hivernal, nous vous annoncions le prêt de cet attaquant de Watford vers le Sporting. Après avoir été élu meilleur buteur de la CAN U17 en 2017 puis avoir joué la Coupe du Monde U17, Touré avait attiré le regard de nombreuses écuries européennes pour finalement signer dans le club anglais. Mais pour des raisons administratives et à cause du Covid-19, l'arrivée du Guinéen de 18 ans à Charleroi a été longuement retardée.

Touré est finalement arrivé à Charleroi durant ce mois d'avril et a déjà pu prendre part à certaines séances d'entraînement avec le groupe, comme il l'indique sur son profil Twitter.

Du côté du Sporting, on attend désormais de voir ce que cet attaquant, qui est annoncé comme une pépite, a dans le ventre. Si Djibril Touré réussit à convaincre la direction zébrée, il pourrait à nouveau être prêté au Pays Noir la saison prochaine. Affaire à suivre donc...