Nouveau coach, nouvel effectif, mais le capitaine reste le même : Dorian Dessoleil. L’indéboulonnable défenseur central a été confirmé dans sa mission pour la saison 2021-2022 par Edward Still.

"Il m’a directement appelé après avoir signé à Charleroi, le jour même. Il m’a demandé d’être son relais sur le terrain. C’est de la confiance supplémentaire pour moi. Il partage ses idées avec moi, pour essayer de les retranscrire sur le terrain. Pour y parvenir, on doit tous être concentrés et tirer dans le même sens, afin d’être en accord avec le coach."

C’est en effet une nouvelle méthode qui s’est mise en place au boulevard Zoé Drion. "Honnêtement, je n’ai jamais eu une préparation aussi dure. C’est totalement différent et on se sent bien. L’entraînement est difficile, mais on se repose après. Les jambes sont à nouveau bonnes, le lendemain. Tout est calculé, c’est le plus important." C’est surtout le rythme imposé par le nouveau technicien qui impressionne. "Ce qui m’a le plus marqué, c’est l’intensité qu’il y a dans tout ce qui est mis en place. L’entraîneur a ses idées, c’est positif. On va essayer d’y coller le plus possible et de les appliquer au mieux."