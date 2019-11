A la sortie des vestiaires, les sourires étaient sur tous les visages des Carolos bien conscients qu’ils n’avaient peut-être pas réalisé leur plus belle rencontre de la saison mais qu’ils avaient remporté une victoire importante dans la course aux playoffs 1.

"Cela a clairement été un match compliqué", avance Dorian Dessoleil. "Eupen a mis pas mal d’intensité dans le premier quart d’heure et nous savions qu’ils commençaient bien leurs rencontres. Nous avons peut-être débuté la partie avec un peu trop de prudence."

En seconde période, les Zèbres ont poussé ce qui leur a permis d’inscrire ce petit but qui fait tant du bien. "Nous finissons bien ce match avec beaucoup d’occasions et ce but marqué", analyse le capitaine belge. "Nous savions qu’il fallait donner un dernier coup de rein en sachant qu’il y avait une semaine de récupération ensuite. En plus de cela, nous gardons le zéro derrière sans concéder beaucoup d’occasions. Le bloc défensif a été solide ce samedi soir."

Un bloc qui a montré de la solidité alors qu’il avait connu un changement de système, Karim Belhocine décidant de passer à trois défenseurs. "Le nouveau système n’a pas été compliqué à assimiler", commente Dessoleil. "Nous n’avons pas été pris à défaut derrière, cela en est la preuve. Au niveau football, nous avons donc fait une bonne prestation."

Et qui permet à Charleroi de s’installer un peu plus confortablement dans le Top 6.