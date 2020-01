Les Carolos étaient satisfaits de leur prestation face au leader brugeois.

Et de treize. Ce mardi soir, le Sporting Charleroi a enchaîné une treizième rencontre sans défaite face à l’ogre brugeois. Une belle performance pour les hommes de Karim Belhocine qui auraient même pu arracher les trois points. "C’est un point supplémentaire qui va nous faire du bien", expliquait le capitaine Dorian Dessoleil. "Il n’y a pas eu d’énormes occasions. Nous nous sommes beaucoup neutralisés et c’est donc finalement un match nul logique. C’était un match avec beaucoup de déchets dans les deux camps sur un terrain pas facile à jouer. Le point positif est d’avoir réussi à garder le zéro et d’ainsi continuer notre belle série."

Une belle série qui devra être confirmée dès ce samedi face à Genk avant de jouer d’autres belles affiches. "Si nous voulons faire partie des playoffs 1, il faudra gagner les rencontres qui arrivent et être performants", avançait Dessoleil. "Si nous n’y arrivons pas, cela voudra dire que nous n’avons pas notre place dans le Top 6… Les matches vont s’enchaîner mais quand le mental est présent et que tout le monde se donne pour l’équipe comme cela a été le cas ce mardi soir, nous arriverons à faire la différence."

A ses côtés, Maxime Busi était aussi content de la prestation des Zèbres qui ont réussi une dixième clean-sheet cette saison. "Nous pouvons être satisfaits de ce point pris face à une équipe qui est vue comme la grande favorite cette saison", commentait le défenseur belge. "Nous avons réussi à tenir la baraque derrière et nous aurions même pu prendre l’avantage sur l’une ou l’autre occasion en première période. Quand on ne sait pas gagner, il faut tout faire pour ne pas perdre. C’est ce que nous avons réussi à faire contre le leader, c’est donc une belle prestation."

Individuellement, le joueur de 20 ans pouvait être content de sa prestation même s’il a donné quelques sueurs froides au staff carolo en première mi-temps. "J’ai eu un petit malaise et je me suis senti mal", expliquait Busi. "J’ai directement rejoint le banc car j’avais besoin de m’asseoir. J’ai essayé d’évacuer car j’avais besoin de vomir. Dans le jeu, je me suis bien senti dans les duels en me concentrant sur mes tâches défensives. Quand je joue ce genre de matches, je sens que je passe des petits caps. Mais je dois continuer à bosser tout en essayant de jouer avec plus de maturité."