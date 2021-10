Le vent déshabille les arbres et disperse leurs feuilles sur le terrain synthétique du RFC Liège. Le ciel est triste en ce mercredi matin. Un temps qui prête à la nostalgie. La convivialité de Drazen Brncic (50 ans) invite, elle, au long bavardage. Non pas sur son équipe, coleader de Nationale 1, mais plutôt sur Seraing et Charleroi, deux clubs qu’il a bien connus et qui s’affrontent ce vendredi.

Entretien avec l’accent de la passion.

Drazen, commençons par regarder les images du dernier Seraing-Charleroi (2-3) disputé lors de la saison 1995-1996.

"Attends, je mets mes lunettes. Vas-y. C’était bien à Seraing, avec le terrain qui montait un peu. Je me souviens de ce coup-franc de Casto ! Là, c’est moi, milieu de terrain ! Je donne le pré-assist pour le deuxième but de Missé-Missé. On savait que Seraing était en roue libre avec les problèmes extra-sportifs et l’absorption qui a suivi, mais c’était une belle équipe avec Wamberto, Debusschere, Lawarée… Dans mes souvenirs, je pensais d’ailleurs qu’on avait perdu ce match."

(...)