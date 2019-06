L'entraîneur du RWDM est l'un des prétendants à la succession du Carolo.

Depuis l’annonce du départ de Felice Mazzù à Genk, plusieurs pistes circulent du côté de Charleroi pour trouver le nom de son successeur. Parmi ces noms, celui d’un certain… Drazen Brncic, l’entraîneur du RWDM. “Drazen est un bon coach, c’est normal qu’il attire les convoitises. Mais concernant un éventuel départ à Charleroi, je n’ai aucune nouvelle. Je n’ai pas eu de contacts avec Charleroi et Drazen ne m’en a pas parlé. On dit souvent pas de nouvelles, bonnes nouvelles mais quand c’est trop calme, ce n’est pas normal non plus. Je sais que Drazen avait déjà été contacté par d’autres clubs l’année dernière. Pour l’instant, il est toujours notre entraîneur.”

Mais quid s’il devait quand même partir. “On assumera. Mais pour l’instant, rien ne me fait dire que je dois me mettre à la recherche d’un remplaçant.”