Récit d'une saison mouvementée au Pays Noir.

"Récit d’une phase classique historique" : Il y a un an, le titre de la DH à l’heure de faire le bilan de la saison 2019-2020 de Charleroi était plus que positif. Sous la houlette de Karim Belhocine, les Zèbres avaient déjoué tous les pronostics pour grimper sur la dernière marche du podium de Pro League avant de voir le Covid-19 les stopper net dans leur élan.

Un peu plus d’un an plus tard, la donne a complètement changé. Le Sporting, auteur d’un très bon début de saison, a raté de peu la qualification européenne avant de s’effondrer en championnat. Pour terminer la phase classique à une treizième position, synonyme de fin de saison prématurée.

Entre les incertitudes de la préparation d’avant-saison, les grands espoirs en début de phase classique suivis de la descente aux enfers, retour sur une saison zébrée pas comme les autres...

(...)