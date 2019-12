Mehdi Bayat l’a répété à tous ceux qui voulaient l’entendre durant l’été : la direction du Sporting Charleroi allait travailler dans la continuité de la saison passée. Cet hiver, l’administrateur-délégué des Zèbres ne devrait pas changer son fusil d’épaule, comme il l’avait expliqué dans une interview qu’il nous avait accordée : "L’objectif est de préparer l’évolution du noyau actuel", avançait le patron du Sporting. "Si certains joueurs ne se sentent plus bien et veulent s’épanouir autre part, nous analyserons les différentes possibilités. Si un dédoublement subit une perte à cause d’un départ, il faudra par exemple compenser. Il y aura donc du rééquilibrage durant ce mercato."

(...)