Edward Still a tranché pour le match à Malines: "Hervé Koffi sera titulaire" Charleroi Julien Parcinski Le Burkinabé est de retour, quinze jours après sa blessure au Beerschot. © Belga

Une semaine après le choc wallon terne et décevant, Edward Still a tourné la page. "La semaine a été positive dans son ensemble. On est déçu du résultat face au Standard. Nous espérions davantage et nous n'avons pas démérité. La prestation n'a pas été top mais le sérieux était là. Ce n'était pas une mauvaise prestation, juste un manque de justesse dans le dernier geste."



Le déplacement à Malines, "l'un des plus beaux de la saison", doit permettre aux Carolos d'acter quasiment définitivement leur place dans le top 8. Ce ne sera pas facile face à une équipe surprenante cette saison bien que dans le dur en ce moment (5/12). "Notre collectif doit être plus fort que leurs coups d'éclat individuelles. Storm est l'un des meilleurs joueurs du championnat. Cuypers prend prend bien la profondeur. Notre force collectif doit être meilleur que ces atouts."



Au match aller, Charleroi s'était pourtant fait surclasser par les hommes de Vrancken. "C'est la première équipe cette saison qui nous a laissé le ballon. On n'était pas prêt à ce moment-là (fin septembre) pour procéder en attaque placée. Ils avaient profité de la seule erreur de notre bloc pour ouvrir le score. C'était intéressant de revoir ce match pour préparer celui de samedi. Les progrès collectifs et individuels sont criants. Certains sont méconnaissables."



Pour cette partie, le Brabançon dispose de tout son effectif sauf Bessile. "C'est très bien de se trouver face à autant de choix. Pour le poste de gardien, Koffi sera titulaire. La hiérarchie est claire. Quand il est fit, il joue. C'est aussi l'occasion de saluer ce qu'a réalisé Bingourou. Il a été décisif encore au Beerschot."



La sélection des Zèbres : Kamara, Knezevic, Van Cleemput, Zorgane, Gholizadeh, Bayo, Badji, Kayembe, Descotte, Koffi, Heymans, Andreou, Ozornwafor, Ilaimaharitra, Nkuba, Wasinski, Boukamir, Tchatchoua, Chiacig, Morioka, Zaroury