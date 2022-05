Leysen: C'est mon premier match et mes coéquipiers m'ont vraiment bien mis en confiance. On a vraiment été bon en seconde période et je pense qu'on aurait pu marquer plus que 3 buts.

Heymans: On a joué 4 matchs en Europe Play Off et c'est toujours pareil. On joue toujours une bonne période et on ensuite on craque en seconde période. Nos supporters nous soutiennent et je pense qu'aujourd'hui on a tout essayé et c'est dommage de perdre. Je ne sais pas si je vais rester à Charleroi ou si je vais retourner à Venise, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte.

Storck: La première mi-temps n'était pas si mauvaise, ensuite en seconde période on a vraiment été très fort. Paintsil a vraiment été bon et quand il est en confiance c'est un joueur exceptionnel. Onuachu, Ito sont aussi des bons joueurs.

Still: On était bien dans le match en première mi-temps, on a même eu l'occasion de plier le match mais malheureusement on n'a pas réussi à le faire. En seconde période c''était vraiment plus compliqué. Le premier but de Genk, Il faut féliciter Onuachu et Ito. Le deuxième on vraiment pas de réussite et le troisième c'est une erreur individuelle. Il faut aussi souligner que la valeur de leur banc représente l'ensemble de notre onze sur le terrain. Et cela a fait la différence.