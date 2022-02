Edward Still avant Charleroi-Seraing: "Une bonne chose que le mercato soit terminé" Charleroi Vincent Blouard Charleroi reçoit Seraing ce vendredi (20h45) pour son premier match post-mercato. L’entraîneur du Sporting a fait le point. © Belga

Satisfaction et soulagement dans les propos d’Edward Still, trois jours après la clôture du mercato hivernal qui aura vu cinq départs (Nicholson, Gillet, Fall, Bedia, Benchaib) et six arrivées (Kamara, Petkevicius, Bayo, Heymans, Karamoko, Badji). « C’est une bonne chose qu’il soit terminé. Les quelques doutes ou incertitudes n’existent plus désormais », espère-t-il. « Le gros point positif, c’est qu’on est plus fort maintenant qu’au début du mercato. On aurait préféré boucler tous les dossiers plus tôt mais la fenêtre de janvier est toujours complexe. Les trois dernières arrivées – Heymans, Badji et Karamoko – renforcent encore qualitativement notre noyau. Et la semaine d’entraînement a été positive. »



Karamoko, en manque de rythme, ne fait pas partie de la sélection, au contraire de l’attaquant Youssouph Badji. « Son état physique est bon même s’il n’a pas beaucoup joué en France », a commenté Edward Still, qui estime que ses deux nouveaux centre-avants sont complémentaires. « Oui, Bayo et Badji sont complémentaires. Ils sont capables de porter seul l’attaque, mais ils cherchent instinctivement des espaces différents donc ils pourraient jouer ensemble. C’est une arme supplémentaire. »



Retour de Gholizadeh, Ilaimaharitra... et du public



Si Nkuba est ménagé, victime d’un contre-coup à l’entraînement, plusieurs retours sont à signaler. La cheville de Descotte est guérie, Ilaimaharitra a purgé sa suspension et Gholizadeh est rentré en Belgique ce mercredi après deux matchs avec l'équipe nationale d’Iran. « Il a reçu un coup au pied mais rien de grave, il est dans la sélection », a précisé Still.



Le public sera à nouveau autorisé à assister au match dans les tribunes, ce vendredi au Mambourg. Les supporters sont d’ailleurs invités à prendre connaissance des nouvelles règles sur le site internet du club.



« Seraing joue pour sa vie en D1A, mais nous aussi on se bat parce que tout reste à jouer. Chaque match sera décisif pour nous et c’est très important qu’on puisse retrouver notre public. J'espère que les supporters seront nombreux », a encore motivé Edward Still.





La sélection (20) : Kamara, Desprez, Chiacig, Van Cleemput, Andreou, Knezevic, Ozornwafor, Bessilé, Tchatchoua, Kayembe, Ilaimaharitra, Zorgane, Morioka, Heymans, Petkevicius, Gholizadeh, Zaroury, Descotte, Badji, Bayo.

Blessés (3) : Willems, Zedadka, Nkuba.

Absents (8) : Koffi (Can), Karamoko, Wasinski, Boukamir, Donnez, Lutte, Lokembo, Ferraro (choix).

