Edward Still balaie tout relâchement avant Zulte-Waregem: "No way !" Charleroi Vincent Blouard Le Sporting reçoit Zulte-Waregem ce dimanche (18h30) pour le compte de la 34e et dernière journée de Pro League. Avec un ticket pour les playoffs 2 à valider. © Belga

Edward Still a été clair, ce vendredi, à deux jours de la réception de Zulte-Waregem : son équipe ne calculera pas. « No way. Aucun danger de relâchement. On ne joue jamais pour un point. » Pourtant, il suffira – et ne sera peut-être même pas nécessaire si Genk et Saint-Trond ne gagnent pas tous les deux - pour officiellement confirmer la place en Europe playoffs.



De la pression ? Non, dit Still. Juste une énorme envie de se reprendre après la claque encaissée à Anderlecht (4-0), dimanche dernier. Il a d’ailleurs senti une grosse intensité cette semaine à l’entraînement, à tel point que plusieurs joueurs ont reçu de petits coups involontaires. « C’est positif et c’était important de retrouver cette intensité après le match d’Anderlecht ».



Au-delà de l’ambition et du professionnalisme qui doivent habiter ses joueurs, les points éventuellement pris contre Zulte-Waregem (16e, 32 points) pourraient s’avérer très importants lors des playoffs, justement. « Je n’ai à aucun moment envisagé que la saison puisse s’arrêter ce dimanche. Se qualifier pour les playoffs est important pour plein de raisons, a motivé l’entraîneur carolo. On veut pouvoir prolonger sur une spirale positive. Ça fait trois-quatre mois que cette équipe-ci est en place, travaille et joue ensemble. Nos automatismes ne sont pas encore parfaits mais on veut les rendre meilleurs. »



La sélection sera connue ce samedi après le dernier entraînement. On sait déjà que Van Cleemput, Descotte, Boukamir et Ferraro sont indisponibles.