Chez le leader, Charleroi va tenter de signer une quatrième victoire consécutive en championnat. Sur une très bonne série, les Zèbres ont l'occasion de réaliser un grand coup dans la capitale. "Les trois succès d'affilée appartiennent au passé. Il n'y a que la vérité de demain qui va compter", analyse Edward Still.

Face à une équipe irrésistible en ce moment, les Hennuyers se retrouvent face à un joli défi. "L'Union, c'est le plus beau collectif du championnat. C'est grâce à cette force qu'ils sont parvenus à enchaîner la promotion en D1 et cette faculté à perdre peu de matchs parmi l'élite. Au-delà du duo Vanzeir-Undav, leurs joueurs de couloir apportent de la fraîcheur. Le milieu de terrain cumule finesse, volume et intelligence. Ce secteur maîtrise parfaitement le tempo et sait quand il doit accélérer ou ralentir le jeu. Les hommes de Mazzu maîtrisent leurs forces et leurs faiblesses. Ils ne vont pas s'écrouler."

"L'un des deux sera titulaire"

Au Parc Duden, le technicien carolo ne peut compter sur Jules Van Cleemput. Le défenseur central, en très grande forme, souffre de la cheville. "C'est dommage pour lui et l'équipe mais c'est une superbe opportunité pour Bessile ou Wasinski. L'un des deux sera titulaires. Martin se sent très bien et Loïc a montré face à Lommel qu'il était prêt."

Le défi sera de taille. En cas de victoire, les Sambriens pourront profiter avec sérénité de la trêve internationale.

Sélection : Koffi, Desprez, Chiacig ; Knezevic, Bessile, Kayembe, Andreou, Wasinski, Tchatchoua ; Zorgane, Zedadka, Gholizadeh, Ilaimaharitra, Ferraro, Gillet, Morioka ; Benchaib, Descotte, Fall, Nicholson, Zaroury

Zaroury , Zorgane, Koffi, Wasinski, Boukamir, Descotte, Ilaimaharitra, Andreou, Gholizadeh, Nicholson ont été appelés en sélection nationale