Edward Still, le frère de Will Still (actuel coach du Beerschot) va prendre la tête du Sporting Charleroi la saison prochaine. Longtemps adjoint d'Ivan Leko (il était encore sur le banc de Shanghai Port aux côtés du Croate, ce dimanche), Edward Still va vivre sa première expérience comme T1 dans le pays noir, où il a signé un contrat à durée indéterminée.a expliqué le nouvel entraîneur carolo sur le site officiel du club.Et il donne déjà des indices sur le mercato à venir:A seulement 30 ans, Still est connu pour sa maitrise des "datas" et ses méthodes modernes. Ce que recherchait justement Mehdi Bayat.