Edward Still s’est présenté souriant, mais avec la voix cassée, ce mardi face à la presse.

Sur les trois premiers transferts (Knezevic, Keita et Andreou) : "Ce sont des profils spécifiques, ciblés. Knezevic a un super profil. C’est un défenseur dynamique, puissant mais mobile. Keita aussi correspond aussi à cette idée de football dynamique. Et Andreou, même s’il est plus jeune, va amener cette concurrence et cette émulation. Je suis content du travail effectué par la direction pour les faire venir dès samedi."

Sur les premiers jours d’entraînement : "J’ai un très bon feeling. L’énergie est positive. Avec le staff, on a déjà pris beaucoup de plaisir, parce que le groupe prend du plaisir. C’est la base. La charge de travail physique était assez grande, mais ils sont réceptifs et se dépassent."

Les changements dans le staff et le remplacement de Philippe Simonin par Frédéric Renotte comme préparateur physique : "Ça change forcément parce que c’est une nouvelle personne, mais je pars toujours du principe que les choses arrivent toujours pour une raison. Philippe a ses raisons. On partage déjà beaucoup avec Fred, on a un staff uni."