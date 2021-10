Thorstvedt : On a eu les premières occasions en première mi-temps. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On encaisse beaucoup de buts sur les phases arrêtées. Pour moi, c'est un problème de mentalité. Il faut savoir être prêt au bon moment à agir et réagir. C'est un match important qui nous attend jeudi. Il faudra oublier le match d'aujourd'hui et la série compliquée qu'on vit en ce moment.

Nicholson : C'était peut-être le meilleur jet-lag de ma vie. Sur ce genre de phase (son but), j'aime bien aller au premier poteau, mais j'aime surtout aller dans les positions qui me permettent de marquer. Cette fois, ça m'a réussi. Il était important d'avoir notre deuxième victoire à la maison, dans notre jardin.

Koffi : Hier, c'était mon anniversaire, je ne l'ai pas fêté car je voulais me concentrer sur le match important d'aujourd'hui. Je voulais aider mon équipe au maximum. J'ai regardé quelques penaltys d'Onuachu avec mon coach. C'est lui qui me donne les consignes, après c'est à moi de le sentir sur le terrain. Sur le premier tir, je pars du côté gauche, il tire au milieu, mais j'arrive à l'arrêter. Après la décision de l'arbitre, je ne me suis pas affolé, je voulais rester calme. J'en profite pour remercier mes coéquipiers, on a beaucoup travaillé tout au long de la semaine pour cette victoire. On va encore travailler la semaine prochaine pour que j'aie moins de boulot à effectuer lors du prochain match.

Still : On savait que Genk allait se procurer des occasions, mais on savait qu'on avait Hervé (Koffi). Il donne confiance à l'équipe et il a juste montré ce qu'il fait à l'entraînement. Donc non, je ne suis pas surpris. Nicholson a confirmé avec son but et sa prestation qu'il a bien fait de commencer le match. Les deux occasions que Genk a en première mi-temps, c'est nous qui les donnons, c'est juste ça qui est dommage. C'est bien de marquer ce but sur phase arrêtée et le but de Gholizadeh vient couronner le tout. On savait qu'ils pressaient beaucoup, mais quand l'adversaire presse, il laisse la place pour les infiltrations et on sait qu'ils ont du mal à les gérer. Au final, on utilise les qualités de nos joueurs. Gholizadeh s'infiltre bien, Zorgane et Morioka aussi. Aujourd'hui, ça a marché donc c'est top quand ça se passe comme prévu. On a su profiter de notre brin de chance. Il faut reconnaître qu'on l'a eu, mais elle se mérite. On a géré la fin de match de façon très intelligente. C'est une belle preuve de maturité et ça montre qu'on progresse. Ces trois points font du bien et ça vient renforcer le travail des dernières semaines.

Van den Brom : On a eu de grosses opportunités en première mi-temps, qu'on n'a pas su saisir. On a bien défendu en première mi-temps, sur phases arrêtées notamment. Malheureusement ça n'a pas été le cas en deuxième mi-temps. Charleroi a très bien défendu.