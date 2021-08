Adem Zorgane "entre en ligne de compte"





Un constat surprenant tant les Zèbres avaient profité à merveille des absences ostendaises contrairement à celles laissées par les Limbourgeois. Le contexte était toutefois différent avec un bloc bas mis en place par les Trudonnaires. Louvain devrait davantage laisser plus d'espaces comme le KVO. "On devra trouver la solution collectivement. Il faudra bien réfléchir pour savoir dans quelle zone doit-on créer le déséquilibre."



Louvain présente la particularité de jouer avec trois défenseurs centraux à l'instar des deux premiers adversaires des Carolos mais l'animation peut-être différente comme l'ont montré Ostende et Saint-Trond. Pour régler ce problème, Edward Still peut compter sur l'ensemble de son effectif. Adem Zorgane pourrait prétendre à sa première sélection. "Il entre en ligne de compte."



Le groupe sera donné ce samedi à l'issue du dernier entraînement.

Ce dimanche, les Zèbres auront l'occasion de confirmer leur bon début de saison. Qui dit déplacement à Den Dreef dit méfiance sur le duo Mercier-Henry, très actif lors de ce nouvel exercice. Le passeur a déjà servi une fois son compatriote français. Celui qui a inscrit 21 buts l'année dernière part sur les mêmes bases en ayant agité deux fois le filet adverse en deux journées.Suffisant pour élaborer un plan anti-Henry ?analyse Still.Malgré le score nul et vierge de la semaine précédente, l'entraîneur se satisfait des améliorations qu'il a constatées.