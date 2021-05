Ce jeudi, Edward Still a fait face pour la première fois à la presse en tant qu'entraîneur principal de Charleroi.

L'homme de 30 ans est revenu sur sa décision de joindre son futur à celui du Sporting. Que cela soit au niveau personnel ou professionnel, j'ai toujurs cru en les opportunités, a expliqué Edward Still. C'était l'idée de me lancer dans ce défi, entouré de personnes très compétentes mais aussi de sentir qu’il y avait une confiance à mon égard. Ce n'est pas seulement un élément qui m'a convaincu mais plutôt un ensemble de facteurs qui font que je me retrouve ici."

Still a aussi évoqué le fait qu'il allait vivre sa première expérience en tant que T1 à Charleroi. C'est en effet plutôt rare de voir des entraîneurs si jeunes, a-t-il avancé. Même si on commence à voir que cela se développe de plus en plus dans d'autres championnats européens. Je savais que s'il y avait bien un endroit en Belgique où l'opportunité allait venir, cela allait être Charleroi. Car Monsieur Bayat ne s'arrête pas à l'âge. Les idées qui sont derrière sont plus importantes que simplement l'âge."