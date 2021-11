EÀ l’issue du match, l’entraîneur carolo a répondu avec franchise et sans détours à la contre-performance de ses joueurs.

Edward, quelle est votre analyse de cette lourde défaite ?

"On doit rester humbles après un tel match. On n’a pas été bons, tout simplement. On était en dessous de notre niveau pour la première fois de la saison, mais on l’a fait contre la meilleure équipe du championnat, une équipe en pleine bourre. Si on n’est pas à notre niveau contre un tel adversaire, on se fait taper (sic). C’est ce qui s’est passé ce soir (lisez hier). On doit assumer nos choix et assumer le fait d’avoir été mauvais. Chapeau à l’adversaire pour sa prestation du soir et les précédentes. Après la trêve, on doit retrouver le vrai Charleroi."

Comment expliquer ce jour sans ?

"C’est difficile si peu de temps après le match. Mon ressenti est qu’on a été punis sur les premières offensives de l’Union. On était très passifs dans notre jeu offensif. Les mouvements travaillés en semaine ne se sont pas traduits sur le terrain. Et on a voulu trop se précipiter."

Pourquoi avoir sorti Zorgane de l’équipe ?

"Je n’aime pas être prévisible. Ça fait plusieurs matchs qu’on jouait d’une certaine manière et on voulait modifier l’animation offensive en y incluant un profil comme Anass (Zaroury), qui s’entraîne très bien depuis deux semaines. La deuxième raison, c’est qu’Adem (Zorgane) a connu quelques difficultés physiques en début de semaine."

Regrettez-vous de ne pas avoir effectué des changements dès la mi-temps ?

"Non, j’assume. Même si c’est vrai qu’on aurait pu en faire 15. En y incluant peut-être même l’entraîneur…"